Президент США Дональд Трамп пошутил о создании робота-двойника для участия в предвыборных митингах. Он выразил надежду, что его голос выдержит нагрузку, чтобы Республиканская партия была в выигрышной позиции на выборах 3 ноября.
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