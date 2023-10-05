Владимир Константинов подытожил результаты поездки в Кировский район

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов совершил рабочую поездку в Кировский район, где ознакомился с ходом реализации социальных и культурных проектов, об этом он пишет в своём официальном телеграмм-канале.
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