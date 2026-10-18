“Economic anxieties are testing the loyalty of rural voters to the Republican Party, expanding the electoral battlefield into some of the most traditionally conservative districts across the nation and raising Democratic hopes,” the New York Times reports.
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