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В Алтайском крае начинают усиленную борьбу с гепатитом C. Почему именно сейчас?

В Алтайском крае начинают усиленную борьбу с гепатитом C. Почему именно сейчас?

Направление финансируется все больше, а в новом нацпроекте ему уделят особое внимание В новом национальном проекте "Продолжительная и активная жизнь" отдельный акцент будет сделан на борьбу с гепатитом C.

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