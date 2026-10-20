Партнёры Nvidia также сообщили об ускорении отдельных симуляций травления пластин до 30 раз и обработки изображений — до 50 раз 14 октября Nvidia представила библиотеку cuPotential на выставке SEMICON West.
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