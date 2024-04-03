Собянин рассказал о повышении качества школьного образования в Москве

Число учащихся в столице с 2010 года увеличилось с 1,1 млн до 1,5 млн человек. При этом качество образования выпускников школ, согласно результатам ЕГЭ, значительно возросло, сообщает 3 апреля мэр Москвы Сергей Собянин.