Собянин рассказал о повышении качества школьного образования в Москве

Число учащихся в столице с 2010 года увеличилось с 1,1 млн до 1,5 млн человек. При этом качество образования выпускников школ, согласно результатам ЕГЭ, значительно возросло, сообщает 3 апреля мэр Москвы Сергей Собянин.
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