НАТОвцы раскрыли свои планы, которые могут стать причиной серьезного мирового конфликта. Вдумайтесь, кому-то так важно кормить бедные страны, что ради этого в НАТО готовы на огромный риск, а именно конвои из флота НАТО планируют сопровождать грузовые суда с зерном.
Дождались, конвои НАТО в Чёрном море
Комментарии
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Ксюша Кирьязис
Это не смелость. Это наглость. Когда на кону большие деньги...
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16 час.
Марина Петрова
Из-за бабла, конечно. И в связи с отсутствием мозгов.
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14 час.
Александр Рожков
А мы ка-а-ак возьмем, да ка_а-а-к проявим добрую волю!
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14 час.
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