Нижний Новгород вошёл в пятёрку лучших направлений для короткого отдыха в апреле

Туристы часто выбирают столицу Приволжья для туров выходного дня в апреле.Нижний Новгород пошёл в топ-5 городов, которые наши соотечественники выбрали для трёхдневного отдыха в апреле, сообщает "Нижегородская правда" со ссылкой на сервис бронирования жилья"Твил".