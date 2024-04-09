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Нижний Новгород вошёл в пятёрку лучших направлений для короткого отдыха в апреле

Нижний Новгород вошёл в пятёрку лучших направлений для короткого отдыха в апреле

Туристы часто выбирают столицу Приволжья для туров выходного дня в апреле.Нижний Новгород пошёл в топ-5 городов, которые наши соотечественники выбрали для трёхдневного отдыха в апреле, сообщает "Нижегородская правда" со ссылкой на сервис бронирования жилья"Твил".

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