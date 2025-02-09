Депздрав подтвердил госпитализацию женщин с сепсисом после ЭКО в Москве

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Несколько женщин госпитализировали в две городские больницы с сепсисом после того, как они прошли процедуру ЭКО в одной из московских частных клиник, подтвердили РЕН ТВ в столичном депздраве.
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