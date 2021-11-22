Овечкин вышел на 28-е место по очкам в истории НХЛ, обойдя Сундина

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (2:5). Теперь на его счету 1350 (745+605) очков в 1216 играх в лиге.

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