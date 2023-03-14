Глава ВОЗ выразил уверенность, что пандемия коронавируса завершится в 2023 году

Сейчас мир находится в гораздо лучшем положении, чем когда-либо во время этой эпидемииГенеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность, что пандемия COVID-19 завершится в 2023 году.