В ГИБДД прокомментировали штрафы по биометрии

В ГИБДД прокомментировали штрафы по биометрическим данным. В декабрьском номере научного журнала МВД «Безопасность дорожного движения» была опубликована статья начальника управления безопасности дорожного движения Московской области Александра Быкова, которая получила широкий резонанс.
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