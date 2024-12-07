Загадочные петроглифы Дайтон-Рок

На берегу реки Таунтон в Беркли в штате Массачусетс имеется небольшой музей с единственным, но массивным экспонатом - 40-тонной скалой, которую выловили из реки и установили здесь в 1963 году, - знаменитой Дайтонской скалой, названной так в честь бывшего города Дайтон, где она была найдена.