28 беспилотников сбили в Калужской области на выходных

На выходных Калужскую область атаковали боевые беспилотники. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, днём 29 августа силы ПВО уничтожили 3 БПЛА над территориями Дзержинского, Жуковского и Ферзиковского муниципальных округов.
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