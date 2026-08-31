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Калуга-поиск

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28 беспилотников сбили в Калужской области на выходных

28 беспилотников сбили в Калужской области на выходных

На выходных Калужскую область атаковали боевые беспилотники. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, днём 29 августа силы ПВО уничтожили 3 БПЛА над территориями Дзержинского, Жуковского и Ферзиковского муниципальных округов.

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