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Мировое обозрение

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Ядерная миссия NASA позволит трем вертолетам самостоятельно сесть на Марс в этом десятилетии

Ядерная миссия NASA позволит трем вертолетам самостоятельно сесть на Марс в этом десятилетии

Американское космическое ведомство продолжает раскрывать детали миссии Space Reactor-1 Freedom, и с каждым новым уточнением проект выглядит все более амбициозным.

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