Таро-прогноз для всех знаков зодиака с 16 по 22 декабря 2024

Жизнь кипит и бьет ключом Время начинать подводить итоги года — благо, Меркурий в воскресенье перестал пятиться и пошел по директному пути, так что теперь гораздо проще будет коммуницировать друг с другом и строить планы.
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