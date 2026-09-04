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Свадебный фотограф придумал необычный кадр, но не учёл одну деталь

Свадебный фотограф придумал необычный кадр, но не учёл одну деталь

Фотограф хотел сделать оригинальный свадебный кадр и, кажется, слишком хорошо справился с задачей. Во время съёмки произошёл небольшой форс-мажор, после которого всем участникам стало уже совсем не до позирования.

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