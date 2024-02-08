Глава ОВА Борзов: на инфраструктурном объекте в Винницкой области случился пожар

Украинские военные сбили беспилотники в Винницкой области. Обломки рухнули на объект инфраструктуры и спровоцировали пожар, сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Сергей Борзов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии