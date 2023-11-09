Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 657 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    "...Данный вид беспилотника способен находиться в воздухе в течение получаса...при этом: «Скорость у „Куба“ от 80 до ...Военный эксперт К...
  • miftirina Николаева
    Угу... Дура, но успешная.Сябитова дала сов...
  • Jubar
    Министр юстиции Г...

MWM: НАТО значительно уступает РФ в количестве и качестве зенитных ракет

MWM: НАТО значительно уступает РФ в количестве и качестве зенитных ракет

Обозреватели журнала Military Watch Magazine обратили внимание на тот факт, что РФ создает больше боеприпасов для противовоздушной обороны, чем все государства Североатлантического альянса вместе взятые, а также обладает не имеющими аналогов зенитными ракетами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх