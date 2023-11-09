MWM: НАТО значительно уступает РФ в количестве и качестве зенитных ракет

Обозреватели журнала Military Watch Magazine обратили внимание на тот факт, что РФ создает больше боеприпасов для противовоздушной обороны, чем все государства Североатлантического альянса вместе взятые, а также обладает не имеющими аналогов зенитными ракетами.
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