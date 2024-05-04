Сэм Асгари прокомментировал скандал с Бритни Спирс на фоне новостей о том, как она на самом деле повредила ногу

Бывший муж Бритни Спирс, Сэм Асгари, отреагировал на новый скандал с ее участием — напомним, что в отель Chateau Marmont в Лос-Анджелесе, где звезда отдыхала вместе со своим возлюбленным Полом Ричардом Солизом, вызвали скорую, а позже стало известно, что певица повредила лодыжку.