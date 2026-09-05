Встреча «Клуб чтения манги „Справа—Налево“: обсуждаем мангу „Драконий жемчуг“ (Dragon Ball) Акиры Ториямы»

На встрече клуба участники разберут один из самых известных примеров японского комикс-искусства — работу Акиры Ториямы о приключениях Сон Гоку и его спутников.
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