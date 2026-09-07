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ИА Регнум

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Ученые предупредили о трех днях магнитных бурь на Земле с 8 сентября

Ученые предупредили о трех днях магнитных бурь на Земле с 8 сентября

Два крупных выброса солнечной плазмы достигнут Земли 8 и 9 сентября, выведя космическую погоду из равновесия как минимум на три дня.

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