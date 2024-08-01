Школа во время войны

В обстоятельствах, которые складываются в связи с войной на Украине, школа любой общественно-политической организации требует от устроителей и участников соответствующей повестки, а также уровня и качества занятий.
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