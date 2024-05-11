Джон Кирби: США не ожидают серьезных прорывов России на Украине

Соединенные Штаты не ожидают серьезных прорывов Российской Федерации на Украине. С соответствующим заявлением выступил представитель администрации американского лидера Джон Кирби, пишет Telegram-канал BRIEF.
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