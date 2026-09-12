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Мировое обозрение

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Песков назвал невозможной встречу Путина и Зеленского на G20 в Майами

Песков назвал невозможной встречу Путина и Зеленского на G20 в Майами

Кремль исключил возможность переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях саммита G20 в Майами в декабре 2026 года.

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