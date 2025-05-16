Плюшевый демон XXI века: как «Лабубу» стал символом тревоги, зависимости и финансового краха Ирина ВальковаВ последние месяцы соцсети наводнили фото и видео с загадочными плюшевыми существами с длинными ушами и стеклянными глазами.
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