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Бойцовская собака напала на московских полицейских

На севере Москвы собака напала на полицейских, ее пришлось застрелить. Вчера вечером в дежурную часть ОМВД России по Дмитровскому району Москвы поступило сообщение от очевидцев о том, что на собаку напала другая собака и загрызла ее насмерть.

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