Два министерства Карелии не могли определиться, кому затор убирать

В дело вмешалась природоохранная прокуратура. За помощью в ведомство обратились энергетики. Затор в районе пешеходного моста через реку Шуя в поселке Игнойла Суоярвского района возник из скопившихся деревьев и мусора.
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