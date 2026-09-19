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Новости Брянска

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Конец сентября брянцы проведут без света: график отключений

Конец сентября брянцы проведут без света: график отключений

Отключения продлятся до 24 часов в сутки, профилактические работы затронут жилые дома и коммерческие объекты в Брянске, Комаричах, Клинцах, Мглине, Сураже и Унече.

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