Конец сентября брянцы проведут без света: график отключений

Отключения продлятся до 24 часов в сутки, профилактические работы затронут жилые дома и коммерческие объекты в Брянске, Комаричах, Клинцах, Мглине, Сураже и Унече.
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