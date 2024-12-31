Губернатор Приангарья поздравляет жителей с Новым годом

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поздравляет жителей региона с Новым годом. В своем поздравлении он отметил, что следующий год будет важным для нас всех, ведь пройдет он под знаком 80-летия великой Победы.
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