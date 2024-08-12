Известный российский музыкант назвал отличие жителей центра Москвы от других районов

Известный музыкант, лидер рок-группы Sirotkin Сергей Сироткин заявил, что между теми, кого он встречает в центре Москвы, и жителями других районов столицы больше отличий, чем между последними и жителями ряда других российских городов.
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