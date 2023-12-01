Депутат МГД Козлов: Компенсация части расходов на капремонт – логичная мера поддержки семьи участника СВО

Капитальный ремонт позволяет сохранить имущество В рамках комплекса мер социальной поддержки участников СВО предусмотрены льготы, которые направлены на обеспечение комфортных жилищных условий и снижение финансовой нагрузки на семейный бюджет.
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