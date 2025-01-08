Врачи напомнили о вреде злоупотребления алкоголем

Если злоупотреблять алкоголем в затяжные выходные — привести это может к продолжительным болезням, — напоминают врачи, чаще всего после алкогольного опьянения к ним обращаются с отравлениями, бывает даже привозят пациентов в состоянии комы.
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