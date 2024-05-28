Погранслужба ФСБ: в 2023 году через границу РФ пропустили более 110 млн человек

Россия осталась открытой для других стран. В 2023 году ее границу пересекли более 110 миллионов человек, заявил РИА «Новости» первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов.
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