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Пасхалки из-за рубежа: 8 советских фильмов, в которых использовали идеи западных фильмов

Пасхалки из-за рубежа: 8 советских фильмов, в которых использовали идеи западных фильмов

В кинематографе нередко встречаются скрытые отсылки и заимствования из других произведений. В советские годы подобные «пасхалки» далеко не всегда были очевидны для массового зрителя, однако режиссеры охотно оставляли в своих картинах намеки на популярные зарубежные фильмы и даже анимацию.

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