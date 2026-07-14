Пасхалки из-за рубежа: 8 советских фильмов, в которых использовали идеи западных фильмов

В кинематографе нередко встречаются скрытые отсылки и заимствования из других произведений. В советские годы подобные «пасхалки» далеко не всегда были очевидны для массового зрителя, однако режиссеры охотно оставляли в своих картинах намеки на популярные зарубежные фильмы и даже анимацию.