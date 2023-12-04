В ЦОДД перечислили шесть правил безопасного управления автомобилем зимой

Центр организации дорожного движения столичного правительства предостерегает водителей от особых рисков, связанных с управлением автомобилем в условиях зимы, выделяя шесть важных правил для обеспечения безопасности.
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