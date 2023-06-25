На трассе М-11 поймали тинейджера, перевозившего мефедрон в полу Приоры

В Подмосковье сотрудники ДПС пресекли перевозку крупной партии мефедрона. Источник описывает ситуацию стандартно: на 105-м километре трассы М-11 «Нева» парня остановили для проверки документов, он занервничал, и это вызвало подозрение полиции.