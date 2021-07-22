Глава ЦРУ: У США пока нет доказательств участия России в «акустических атаках»

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Россия может стоять за необъяснимыми эпизодами ухудшения состояния американских дипломатов, которые называют «гаванским синдромом», но сделать сколько-нибудь определенные выводы не позволяет нехватка данных.