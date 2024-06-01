Юрий Кот Вячеслав Александрович Смоленко решил в открытой публикации прокомментировать реакции моих подписчиков на его материал о преемниках Путина.
Победа будет за нами. Саныч ответил сразу всем
Комментарии
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Аудрюс
Хочу напомнить, что великими императрицами были женщины завезенные с запада... Все они принимали православие и только потом их короновали... Может в конституции РФ стоит сделать дополнение об обязательном православии всех российских президентов?
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4 час.
Ольга Бочарникова
Смысл? Кому растолковывают? Дюмин не" железный канцлер" автор кого убедить хочет?
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3 час.
М
Мария
Какой-то бред сивой кобылы.
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2 час.
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