ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 164 подписчика

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Победа будет за нами. Саныч ответил сразу всем

Победа будет за нами. Саныч ответил сразу всем

Юрий Кот Вячеслав Александрович Смоленко решил в открытой публикации прокомментировать реакции моих подписчиков на его материал о преемниках Путина.

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Комментарии
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Аудрюс
Хочу напомнить, что великими императрицами были женщины завезенные с запада... Все они принимали православие и только потом их короновали... Может в конституции РФ стоит сделать дополнение об обязательном православии всех российских президентов?
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