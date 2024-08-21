Курская область: горькие и полезные уроки

Иван Агеев

Всё не так у него, вот в ВОВ всё было правильно, почему не делаем так, как тогда? Придурок, в календарь загляни и сравни тогдашние ресурсы и возможности и сегодняшние реалии. Заткнулся бы лучше, хохлопитек.