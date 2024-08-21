ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Ровным и хриплым (ледяная колодезная водица коварна) голосом из Курской области: бои за прошедшие сутки стихли, стороны ведут перегруппировку сил и средств.
Курская область: горькие и полезные уроки
Комментарии
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Иван Агеев
Всё не так у него, вот в ВОВ всё было правильно, почему не делаем так, как тогда? Придурок, в календарь загляни и сравни тогдашние ресурсы и возможности и сегодняшние реалии. Заткнулся бы лучше, хохлопитек.
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