Тренер «Чайки» Калешин связывает неудовлетворительные результаты с тем, что игроки «не обращаются к Богу и мало молятся» (Legalbet)

Как сообщает Legalbet, главный тренер команды из Песчанокопского Евгений Калешин в разговорах с футболистами заявляет, что причины неудовлетворительных результатов заключаются в том, что они «не обращаются к Богу и мало молятся».
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