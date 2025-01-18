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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Умер экс-владелец «Витязя», лидер чеховской ОПГ Павлинов (РБК)

Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к окружению предпринимателя. По данным издания, экс-совладелец хоккейного клуба, лидер чеховской ОПГ умер 17 января в Чехове.

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