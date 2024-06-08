Тут наши дорогие избранники, денно и нощно радеющие об народе, выкатили очередной законопроект. Аккурат в преддверии старта ЕГЭ они предложили этот ЕГЭ отменить.
Ответ всем обладателям "лучшего советского образования", кто ЗА отмену ЕГЭ: Детей ваших жалко
Комментарии
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Владимир Акулов
Еще раз про ЕГЭ... Это не секретно!.. В начале 70-х годов работал на оборонном заводе , на конечной стадии производства ... Выпускали вычислительные машины ... Интересно , когда наши машины шли в армию...Эти машины принимали *военпреды*, военные... Нашим контролерам не доверяли принимать наши изделия... Кто не утратил логику , ответьте : почему результаты работы не может проверять тот , кто эту работу делал ? Правильно ! Никто не может быть судьей В СОБСТВЕННОМ ДЕЛЕ ... ЕГЭ придумано для того , чтобы школьные учителя , которые учили детей , не обманывали государство , завышая оценки своим лоботрясам.
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4 час.
Владимир Акулов
Как было раньше в СССР? Ходишь в школу , тихо ведешь себя на уроках - всегда тебе поставят *3*... И списать было можно... И учителя могли подсказать на экзаменах... Ведь эти учителя сами тебя учили...Получается , сами СВОЮ РАБОТУ И ОЦЕНИВАЛИ! Завышали оценки балбесам! А на ЕГЭ - не спишешь , и твои учителя не помогут ! ЕГЭ вернул учеников в жестокую РЕАЛЬНОСТЬ , какая потом будет в и ЖИЗНИ ! Оказалось , что могут хорошо учиться только 10 % школьников ! Глупым надо уметь проигрывать. Не можешь учиться - иди в ПТУ , в сварщики !
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4 час.
ВА
Владимир Акулов
ЕГЭ отражает дебилизм современных деток, тупого *кнопочного* поколения ...Которые совсем не читают книги... Которые совсем не имеют памяти на ТЕКСТЫ... А ведь учеба в школе - это запоминание ТЕКСТОВ школьных учебников. У детей совершенно не развит специальный *речевой текстовый разум*... Именно это и выявляет ЕГЭ... Когда знания проверяет не тот , кто учил... И списать невозможно... Поэтому и не нравится всем ЕГЭ...
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4 час.
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