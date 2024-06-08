Ответ всем обладателям "лучшего советского образования", кто ЗА отмену ЕГЭ: Детей ваших жалко

Владимир Акулов Еще раз про ЕГЭ... Это не секретно!.. В начале 70-х годов работал на оборонном заводе , на конечной стадии производства ... Выпускали вычислительные машины ... Интересно , когда наши машины шли в армию...Эти машины принимали *военпреды*, военные... Нашим контролерам не доверяли принимать наши изделия... Кто не утратил логику , ответьте : почему результаты работы не может проверять тот , кто эту работу делал ? Правильно ! Никто не может быть судьей В СОБСТВЕННОМ ДЕЛЕ ... ЕГЭ придумано для того , чтобы школьные учителя , которые учили детей , не обманывали государство , завышая оценки своим лоботрясам.

Владимир Акулов Как было раньше в СССР? Ходишь в школу , тихо ведешь себя на уроках - всегда тебе поставят *3*... И списать было можно... И учителя могли подсказать на экзаменах... Ведь эти учителя сами тебя учили...Получается , сами СВОЮ РАБОТУ И ОЦЕНИВАЛИ! Завышали оценки балбесам! А на ЕГЭ - не спишешь , и твои учителя не помогут ! ЕГЭ вернул учеников в жестокую РЕАЛЬНОСТЬ , какая потом будет в и ЖИЗНИ ! Оказалось , что могут хорошо учиться только 10 % школьников ! Глупым надо уметь проигрывать. Не можешь учиться - иди в ПТУ , в сварщики !