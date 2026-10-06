17-летний водитель получил год колонии за инспектора на капоте

Несовершеннолетний житель Камешковского района проведёт год в воспитательной колонии за то, что в декабре 2025 года умышленно совершил наезд на инспектора ДПС и провёз его на капоте несколько километров, пока машина не застряла в поле.
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