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Невролог Преображенская: тренировать мозг не поздно в любом возрасте

Невролог Преображенская: тренировать мозг не поздно в любом возрасте

Врач-невролог высшей категории, детский невролог Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России, доцент, доктор медицинских наук Ирина Преображенская рассказала, как поддерживать работу мозга.

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