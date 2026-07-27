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test mazurok

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🔥 Сухая трава горела на двух гектарах в Советском районе Это произошло в селе Дмитровка. Пожар вспыхнул за пределами населённого пункта — распространению огня способствовали жаркая и сухая погода.

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