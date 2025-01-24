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Мировое обозрение

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Древние мины и турецкие очки, или Альянс Минобороны Украины и НАТО

Древние мины и турецкие очки, или Альянс Минобороны Украины и НАТО

На Украине обнаружены очередные коррупционные аферы. Поражающих воображение масштабов. Причем, не в сфере какого-нибудь магистрального строительства с закатыванием денег в асфальт, что тоже нередко, но хоть не особо кощунственно, а на поприще самого святого на текущий момент – жизнях доблестных украинских защитников.

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