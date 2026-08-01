Guardian: в Британии фиксируется дефицит свежих овощей на фоне засухи

В Великобритании наблюдается нехватка свежих овощей, вызванная аномальной жарой и засухой. Супермаркеты вынуждены импортировать продукты из Испании, сообщает газета Guardian со ссылкой на представителей отрасли.
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