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Газета.ру

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Guardian: в Британии фиксируется дефицит свежих овощей на фоне засухи

Guardian: в Британии фиксируется дефицит свежих овощей на фоне засухи

В Великобритании наблюдается нехватка свежих овощей, вызванная аномальной жарой и засухой. Супермаркеты вынуждены импортировать продукты из Испании, сообщает газета Guardian со ссылкой на представителей отрасли.

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