Власти России рассматривают запрет на экспорт сжиженных углеводородных газов для компаний, не являющихся их производителями, до конца 2026 года.
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