В Ростовской области ушли в отставку сразу 10 судей

Судей, виновных в нарушении российских законов, надо судить впятеро жестче, чем обычных граждан! У них большие права, должна быть и большая ответственность!

ИН

Иван Нроскй

Вышка от этих судей не зависит, все в руках ГД, но они тормозят так как сами могут попасть на эшафот, ведь за ними большие грехи, начиная с установлением себе з/платы.