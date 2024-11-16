Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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В Ростовской области ушли в отставку сразу 10 судей

В Ростовской области ушли в отставку сразу 10 судей

Квалификационная коллегия судей Ростовской области прекратила полномочия семи председателей судов и троих судей в Ростовской области.

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Комментарии
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Виталий Рудзит
А где посадки, концискация......
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5 час.
Владимир Елкин
Судей, виновных в нарушении российских законов, надо судить впятеро жестче, чем обычных граждан! У них большие права, должна быть и большая ответственность!
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3 час.
ИН
Иван Нроскй
Вышка от этих судей не зависит, все в руках ГД, но они тормозят так как сами могут попасть на эшафот, ведь за ними большие грехи, начиная с установлением себе з/платы.
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3 час.

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